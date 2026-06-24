В СМИ сообщили о скорой отставке командующего армией США в Европе и Африке

Командующий сухопутными войсками США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью в среду объявит о своем намерении уйти в отставку этим летом. Об этом сообщил The Atlantic, со ссылкой на свои источники.

«Донахью стал последней жертвой кадровых чисток в высших эшелонах вооруженных сил, проводимых военным министром Питером Хегсетом. Внезапный уход Донахью, пробывшего на этой должности всего 18 месяцев, является еще одним признаком перемен», — подчеркнул журнал.

Издание связывает уход военачальника с поста с «кадровыми чистками» в Пентагоне. Их, по информации Atlantic, инициировал действующий министр обороны США Пит Хегсет. По информации журнала, таким образом глава военного ведомства пытается вытеснить тех, кто причастен к выводу американских войск из Афганистана в 2021 году.

Войска США покинули Афганистан в 2021 году спустя 20 лет после начала операции «Несокрушимая свобода». Это самая продолжительная война в истории Соединенных Штатов.

Ранее Трамп заявил, что США могли бы легко выиграть войны в Афганистане и Вьетнаме.