Украинские БПЛА атаковали сельскую школу в Запорожье

В запорожском селе украинские беспилотники атаковали здание школьной столовой, выбили окна и повредили генератор. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
По его словам, налет пяти БПЛА был совершен на комплекс зданий общеобразовательной средней школы №1 в селе Водяное Каменско-Днепровского муниципального округа.
«К счастью, никто не пострадал», — добавил Балицкий.
В том же посте он сообщил об атаках на село Ивановка в пригороде Энергодара, где двухлетняя девочка получила тяжелые осколочные ранения, и город Васильевка, пострадавший житель которого госпитализирован в местную больницу и будет перевезен на лечение в Мелитополь сразу после стабилизации состояния.
Кроме того, по словам Балицкого, в Энергодаре во время работы тяжелые травмы «в результате вражеского удара» получил сотрудник городской службы благоустройства: мужчина не выжил.
В Васильевке украинские беспилотники повредили мост, газопровод и другие объекты инфраструктуры. В целом, добавил глава Запорожья, за последние сутки было зафиксировано 24 атаки БПЛА на регион.
Ранее в Запорожской области БПЛА повредил пассажирский автобус.