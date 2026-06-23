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Армия

Украинские БПЛА атаковали сельскую школу в Запорожье

Глава Запорожья: БПЛА повредили столовую и генератор школы в селе Водяное
Станислав Красильников/РИА Новости

В запорожском селе украинские беспилотники атаковали здание школьной столовой, выбили окна и повредили генератор. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, налет пяти БПЛА был совершен на комплекс зданий общеобразовательной средней школы №1 в селе Водяное Каменско-Днепровского муниципального округа.

«К счастью, никто не пострадал», — добавил Балицкий.

В том же посте он сообщил об атаках на село Ивановка в пригороде Энергодара, где двухлетняя девочка получила тяжелые осколочные ранения, и город Васильевка, пострадавший житель которого госпитализирован в местную больницу и будет перевезен на лечение в Мелитополь сразу после стабилизации состояния.

Кроме того, по словам Балицкого, в Энергодаре во время работы тяжелые травмы «в результате вражеского удара» получил сотрудник городской службы благоустройства: мужчина не выжил.

В Васильевке украинские беспилотники повредили мост, газопровод и другие объекты инфраструктуры. В целом, добавил глава Запорожья, за последние сутки было зафиксировано 24 атаки БПЛА на регион.

Ранее в Запорожской области БПЛА повредил пассажирский автобус.

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