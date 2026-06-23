Родители детей, которых несколько дней назад российские военнослужащие вывели из Родинского в ДНР, погибли после того, как их заподозрили в лояльности к Вооруженным силам России. Об этом ТАСС рассказала бабушка спасенных Ирина Москаленко.

По словам женщины, ее сына и невестку заподозрили в помощи российским военным. Она утверждает, что после этого дом атаковал беспилотник, начался сильный пожар, а супругам не позволили добраться до генератора и запустить скважину, чтобы потушить огонь. Затем, как заявила Москаленко, их расстреляли. Она уточнила, что сыну было 34 года, невестке — 32 года. До своего 33-летия женщина не дожила несколько дней.

Во время пожара пенсионерка вместе с внуками находилась внутри горящего дома. По ее словам, выбраться из здания семье помог сосед, который стал свидетелем произошедшего.

До этого заместитель военного коменданта 5-го комендантского полка 51-й армии группировки войск «Центр» Артем Якут рассказал, как российские военнослужащие спасли пенсионерку и двоих маленьких детей из Родинского. По его данным, женщина вместе с детьми трое суток пешком выходила из города под прикрытием российских бойцов, после чего их доставили в пункт временного размещения.

Ранее российский боец спас ребенка от БПЛА.