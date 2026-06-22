В Гусь-Хрустальном дрон упал рядом с жилыми домами, жителей пришлось эвакуировать

Авдеев: три дома эвакуировали после падения беспилотника в Гусь-Хрустальном

В Гусь-Хрустальном Владимирской области после падения беспилотного летательного аппарата эвакуировали жителей трех многоквартирных домов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев.

По словам главы области, на место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. В целях безопасности власти приняли решение вывести людей из расположенных рядом домов.

Авдеев сообщил, что в результате падения БПЛА жители трех многоквартирных домов были эвакуированы из потенциально опасной зоны. По предварительным данным, пострадавших нет. Губернатор отметил, что ситуация находится под контролем профильных служб.

Территория оцеплена, специалисты обследуют место падения беспилотника. О сроках возвращения жителей в свои квартиры власти сообщат после завершения необходимых следственных действий.

В ночь на 22 июня силы противовоздушной обороны уничтожили 301 украинский беспилотник самолетного типа. По данным ведомства, дроны были сбиты над Смоленской, Брянской, Белгородской, Тверской, Калужской, Тульской, Московской, Курской и Воронежской областями.

Ранее в Кремле рассказали, что Путин получает сводки о БПЛА даже ночью.