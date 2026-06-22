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Российские войска уничтожили логистический центр ВСУ в Харьковской области

ВС РФ «Геранями» поразили логистический центр ВСУ в Харьковской области
Telegram-канал Кирилл Фёдоров / Война История Оружие

Российские беспилотные летательные аппараты «Герань» уничтожили логистический центр Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Российской Федерации, передает РИА Новости.

Отмечается, что крупный логистический центр находился в районе населенного пункта Новый Коротыч. Военнослужащие Вооруженных сил России обнаружили его 20 июня в ходе разведывательных мероприятий.

Отмечается, что логистический центр «Новой почты» использовался ВСУ для хранения вооружения, беспилотников и компонентов к ним. По центру был насен удар с «Герани», в результате чего он был полностью поражен.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что военнослужащие Воздушно-космических сил РФ уничтожили пункты управления беспилотников ВСУ в Харьковской области, применив авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции и управляемую авиаракету ЛМУР Х-39.

Ранее стало известно о крупных потерях среди украинских операторов БПЛА.

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