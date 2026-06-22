Число сбитых БПЛА на подлете к Москве превысило 70

Силы противовоздушной обороны за сутки сбили 74 украинских беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщения мэра столицы Сергея Собянина.

В 09:22 чиновник написал в мессенджере «Макс», что российские военные ликвидировали еще четыре БПЛА на подлете к Москве. Он заверил, что на месте падения обломков сбитых беспилотников работают специалисты экстренных служб.

Таким образом, в течение суток над город уничтожили 74 дрона, посчитало агентство.

На фоне атаки беспилотников в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

В Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны в ночь на 22 июня выявили и уничтожили 301 украинский беспилотник над 14 регионами России, в том числе над Московским регионом.

18 июня Москва подверглась самой крупной атаке украинских войск за два года. За девять с половиной часов было уничтожено 194 БПЛА, пытавшихся атаковать город.

Ранее в Кремле рассказали, что Путин получает сводки о БПЛА даже ночью.