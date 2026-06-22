Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Армия

Число сбитых БПЛА на подлете к Москве превысило 70

ТАСС: силы ПВО за сутки сбили 74 беспилотника, летевших в сторону Москвы
Shutterstock

Силы противовоздушной обороны за сутки сбили 74 украинских беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщения мэра столицы Сергея Собянина.

В 09:22 чиновник написал в мессенджере «Макс», что российские военные ликвидировали еще четыре БПЛА на подлете к Москве. Он заверил, что на месте падения обломков сбитых беспилотников работают специалисты экстренных служб.

Таким образом, в течение суток над город уничтожили 74 дрона, посчитало агентство.

На фоне атаки беспилотников в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

В Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны в ночь на 22 июня выявили и уничтожили 301 украинский беспилотник над 14 регионами России, в том числе над Московским регионом.

18 июня Москва подверглась самой крупной атаке украинских войск за два года. За девять с половиной часов было уничтожено 194 БПЛА, пытавшихся атаковать город.

Ранее в Кремле рассказали, что Путин получает сводки о БПЛА даже ночью.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 22 июня. Ограничения в Севастополе, выплаты «детям войны» и потоп в Оренбурге
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!