ВСУ предприняли новую атаку на Тульскую область

Тульскую область атаковали еще 10 беспилотников. Об этом написал в Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Миляев.

Он заявил, что подразделения ПВО (противовоздушной обороны) их уничтожили. При этом, предварительно, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

В посте Миляев также напомнил местным жителям телефоны экстренных служб — 01, 101, 112 .

21 июня в Тульской области была объявлена опасность атаки БПЛА. Этот режим действовал с 6:49 до 15:27. За это время в регионе были сбиты четыре украинских дрона.

Прошлой ночью беспилотники ВСУ атаковали и Керченский полуостров. В результате ударов не выжили четыре человека, почти 30 получили травмы. Крым оказался частично обесточен, возникли перебои с водоснабжением. На этом фоне в республике приостановили продажу топлива. Также под удары БПЛА попала Керченская паромная переправа, были атакованы паром «Панагия» и нефтебаза на Кубани.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, каким может быть следующий удар «Орешником».