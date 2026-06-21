ФСБ: нацисты в годы ВОВ жестоко убивали в Старобельске детей и даже грудничков

Германские нацисты в годы Великой Отечественной войны жестоко убивали детей, в том числе грудничков, в Старобельске Ворошиловградской области (ныне ЛНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на рассекреченные документы Центрального архива ФСБ России.

Архивные материалы вошли в сборник «Нацизм. Документальные свидетельства преступлений», презентация которого прошла в Москве. Издание подготовлено на основе документов Центрального архива ФСБ и архивов территориальных органов безопасности.

Историк спецслужб и эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Олег Матвеев заявил, что сборник сохраняет актуальность и позволяет провести исторические параллели с современностью. По его словам, в документах упоминаются такие топонимы, как Сталино (ныне Донецк), Ворошиловград (Луганск), Мариуполь, Мелитополь, Артемовск, Бахмут, Константиновка, Волноваха, Часов Яр, Ясиноватая и Старобельск. Он отметил, что сегодня эти же населенные пункты фигурируют в сообщениях о военных преступлениях украинских националистов, в том числе в отношении детей. Матвеев также напомнил, что с 2014 года в Донбассе в результате ударов ВСУ погибли сотни детей.

Среди опубликованных документов есть докладная записка наркома внутренних дел Украинской ССР Василия Сергиенко, подготовленная в мае 1943 года для начальника 2-го управления НКГБ СССР Петра Федотова. В ней сообщается об обнаружении на территории старобельского аэродрома массовых захоронений жителей города и близлежащих сел. В ямах было 270 тел, включая останки 50 женщин и девяти детей в возрасте от четырех месяцев до 12 лет. При осмотре были выявлены многочисленные следы жестоких истязаний, в том числе отрезанные уши и носы, раздробленные черепа и другие увечья.

В материале также напоминается, что Ворошиловградская область была полностью оккупирована немецкими войсками в июле 1942 года, после чего на ее территории был установлен режим террора. Советские войска полностью освободили регион 4 сентября 1943 года.

Матвеев заявил, что практика жестоких убийств детей, применявшаяся нацистами, сегодня продолжается украинскими военными. Он отметил, что упоминаемые в архивных документах населенные пункты, включая Старобельск, фигурируют и в расследованиях Следственного комитета.

Ранее Мария Захарова сравнивала удары ВСУ по объектам в Старобельске с действиями нацистов в Керчи.