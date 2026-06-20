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Армия

Сальдо указал на пропагандистский прием в материале Times о ситуации в Алешках

Сальдо: журналист Times умолчал правду об обстреле Алешек ВСУ
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Журналист британской газеты The Times умолчал правду об обстреле населенного пункта Алешки в Херсонской области военными Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо в своем канале в мессенджере «Макс».

По его словам, украинские военные применяют дроны и снаряды против мирных жителей.

«Вместо этого читателю аккуратно внушают, что украинские беспилотники якобы бьют только по военным. Старый пропагандистский прием: рассказать о преступлении и скрыть преступника», — написал глава региона.

Сальдо добавил, что все преступления ВСУ в Алешках уже задокументированы, а сами жители знают, кто их атакует. В связи с этим подобные публикации вызывают отвращение, подчеркнул губернатор.

В мае бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что пропаганда «раздувает» значимость украинских ударов по российской территории. Она отметила, что сейчас в республике происходит «нормализация войны», которая стала «одним из самых ужасающих явлений», случившихся со страной за время конфликта.

Ранее немецкие СМИ обвинили Зеленского в пропаганде из-за письма Путину.

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