Боец «Орлана» ранен при взрыве БПЛА под Белгородом

Под Белгородом дрон взорвался и ранил бойца «Орлана» в живот

В городе Грайворон при взрыве БПЛА пострадал боец подразделения «Орлан» (охраняет объекты и защищает жителей региона). Об этом сообщает в Telegram-канале оперштаб Белгородской области.

Там уточнили, что мужчина в тяжелом состоянии: у него проникающее ранение брюшной полости. Бойца доставили в местную больницу. При налете также было повреждено административное здание.

Вооруженные Силы Украины за последнее время нанесли несколько массированных ударов беспилотниками по объектам практически на всей европейской части России, также под ударом оказались прифронтовые территории. Только 18 июня российские силы ПВО сбили почти тысячу дронов.

Военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок отметил, что центр приложения усилий со стороны Украины и ее союзников в ходе боевых действий окончательно сместился в воздушную сферу. Эксперт проанализировал, как будет развиваться обстановка в дальнейшем.

Ранее Британия испытала новое дальнобойное оружие для ВСУ.