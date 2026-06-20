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Армия

Более 20 БПЛА атаковали регионы России

Силы ПВО перехватили 24 дрона над пятью регионами РФ, Азовским и Черным морями
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские средства ПВО (противовоздушной обороны) за шесть часов уничтожили над пятью регионами страны, Азовским и Черным морями 24 беспилотника ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ в «Максе».

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 14:00 до 20:00. БПЛА нейтрализовали в Белгородской, Курской и Брянской областях, в Крыму и Краснодарском крае, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Вооруженные Силы Украины за последнее время нанесли несколько массированных ударов беспилотниками по объектам практически на всей европейской части России, также под ударом оказались прифронтовые территории. Только 18 июня российские силы ПВО сбили почти тысячу дронов. Военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок отметил, что центр приложения усилий со стороны Украины и ее союзников в ходе боевых действий окончательно сместился в воздушную сферу. Эксперт проанализировал, как будет развиваться обстановка в дальнейшем.

Ранее Британия испытала новое дальнобойное оружие для ВСУ.

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