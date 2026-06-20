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Армия

Военные сбили более 50 беспилотников над Россией за семь часов

МО РФ: силы ПВО за семь часов уничтожили над регионами России 57 дронов ВСУ
Евгений Биятов/РИА Новости

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили над регионами РФ 57 беспилотников самолетного типа в период с 7:00 до 14:00 мск. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что дроны сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тюменской областями, Московским регионом, Республиками Крым и Татарстан, а также над территорией Пермского края.

По информации Минобороны, силы ПВО подавили 740 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, российские военные уничтожили 13 управляемых авиабомб и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства США в зоне проведения спецоперации.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года тогдашний советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в одном из регионов Урала объявили режим беспилотной опасности.

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