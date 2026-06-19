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Армия

Американские истребители F-35B впервые заметили рядом с российской границей

MWM: истребители F-35B морской пехоты США впервые перебросили к границам России
Bernadett Szabo/Reuters

Корпус морской пехоты США впервые перебросил истребители пятого поколения F-35B в Финляндию для применения с автомагистралей в районе Терво. Об этом пишет Military Watch Magazine (MWM).

Уточняется, что американские истребители передислоцировали в рамках учений Ramstein Flag 2026.

«Хотя все модификации F-35 могут взлетать со специально укрепленных автомагистралей, совершенно уникальные возможности F-35B по короткому взлету и вертикальной посадке делают этот самолет особенно подходящим для проведения таких операций», — сообщает издание.

Авторы подчеркивают растущее внимание американских военных к рассредоточенным боевым операциям, позволяющим авиации продолжать функционировать вне крупных авиабаз.

MWM отмечает, что истребитель F-35B считается одним из самых сложных в обслуживании, а его дальность полета более чем в два раза меньше, чем у российских истребителей Су-57 и Су-34. Кроме того, это самый дорогой серийный истребитель в мире, он на 50% дороже, чем более распространенный F-35A, и составляет около $130 млн за самолет.

Ранее стало известно, что Британия может отказаться от истребителей F-35.

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