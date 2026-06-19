США нанесли удар по судну предполагаемых наркоторговцев в Тихом океане

SOUTHCOM: США уничтожили трех наркоторговцев при ударе по судну в Тихом океане

Американские военные атаковали судно предполагаемых наркоторговцев якобы в восточной части Тихого океана. Об этом сообщило Южное командование Вооруженных сил США (SOUTHCOM) в соцсети X.

По данным разведки, судно шло вдоль известных маршрутов контрабанды наркотиков и использовалось для транспортировки запрещенных веществ.

Отмечается, что в результате удара были уничтожены три наркоторговца.

В марте газета New York Times писала, что совместная операция ВС США с военными Эквадора против наркокартелей обернулась погромом животноводческого хозяйства. Источники издания утверждают, что американские военные даже не приняли в этом участия, а давали цели для эквадорцев. Крестьян избили прикладами, перебили кур, забросали лачуги взрывчаткой с вертолетов, пишут журналисты.

После операции власти США выпустили видеоролик, на котором был запечатлен момент уничтожения якобы тренировочного лагеря наркоторговцев в сельской местности Эквадора. Отмечается, что эту ферму и пару заброшенных построек силовики определили как схроны оружия, и укрытия для накротеррористов. При этом местные жители отрицали наличие связей фермеров с наркоторговцами.

Ранее в США в упаковках кукол Барби обнаружили пакеты с наркотиками.