Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), защищавшие Рай-Александровку в Донецкой народной республике (ДНР), вынуждены покинуть часть позиций после потери населенного пункта, чтобы не попадать под прямые удары российских военных. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Украинские боевики будут вынуждены покинуть ряд позиций у Рай-Александровки, поскольку они будут находиться под прямым прицелом наших даже не то что дроноводов, но и даже стрелкового оружия», — сказал он.

До этого он сказал агентству, что с освобождением Рай-Александровки под контроль Вооруженных сил РФ перешли стратегические высоты, которые обеспечивают им преимущество перед ВСУ в Славянско-Краматорской агломерации.

О переходе Рай-Александровки под контроль российских военных Минобороны РФ сообщило днем 18 июня. По данным ведомства, боевую задачу выполнили подразделения «Южной» группировки войск.

До этого министерство обороны РФ показало трофейное оружие и нашивки, захваченные в ходе боев за Константиновку в ДНР. Отмечалось, что российские силы продолжают операции в населенном пункте: за последние сутки им удалось освободить 98 зданий и ликвидировать свыше 60 бойцов ВСУ.

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