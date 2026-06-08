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Пентагон заподозрили в передаче «Ржавых кинжалов» Украине

«Война История Оружие»: США могли передать Украине ракеты AGM-188A Rusty Dagger
Anatolii Stepanov/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли получить новые американские крылатые ракеты AGM-188A Rusty Dagger («Ржавый кинжал»). Об этом пишет Telegram-канал «Война История Оружие».

По данным автора канала, российские бойцы наткнулись на CRPA-антенну неизвестной модели, используемую в дронах и ракетах для обхода помех при приеме сигналов со спутников. Они заметили нанесенный на эту антенну уникальный CAGE-код, присваиваемый поставщикам-контрагентам американского правительства.

После проверки выяснилось, что найденным кодом свою продукцию помечает компания Zone 5 Technologies, известная как разработчик ракеты AGM-188A. На этом основании автор сообщения сделал вывод, что обнаруженная россиянами антенна стояла на «Ржавом кинжале» — а значит, есть основания полагать, что такие ракеты были переданы Украине американскими союзниками.

О возможном тестировании AGM-188A Военно-воздушными силами (ВВС) США сообщалось в феврале: испытательные пуски проводились в рамках программы Пентагона Extended Range Attack Munitions (ERAM).

AGM-188A Rusty Dagger — американская крылатая ракета класса «воздух—поверхность». Ее масса составляет около 225 кг, боевая часть весит до 60 кг. Ракета оснащена турбореактивным двигателем PBS TJ80 и развивает высокую дозвуковую скорость. Имеет систему наведения GPS/INS с возможностью автономной визуальной навигации. Стоимость одного изделия составляет около $250 тыс. Носителями таких ракет могут выступать истребители F-16 и МиГ-29.

Ранее Зеленский объявил, что Украина «очень близка» к созданию баллистической ракеты.

 
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