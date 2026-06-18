Лукашенко назвал одно из основных направлений развития белорусской армии

Противодействие беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) является одним из основных направлений развития Вооруженных сил (ВС) Белоруссии. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, заслушивая доклад о предложениях по корректировке мероприятий плана строительства и развития армии на 2026-2030 годы, передает БелТА.

«Повышение эффективности противовоздушной обороны без всяких там заморочек, противодействие беспилотным летательным аппаратам, подготовка офицеров — это одни из основных направлений», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко назвал БПЛА «опасной вещью», с которой надо учиться бороться. По его словам, Белоруссии нужно иметь сильное оружие против дронов.

Несколькими часами ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия ждет честного ответа от Украины в связи с ударом по автобусу с детьми в Брянской области. Глава государства подчеркнул, что Минск все равно установит правду.

Ранее Лукашенко рассказал о белорусском боевом лазере.