Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Армия

Лукашенко назвал одно из основных направлений развития белорусской армии

Лукашенко: борьба с БПЛА является одним из направлений развития ВС Белоруссии
Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Противодействие беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) является одним из основных направлений развития Вооруженных сил (ВС) Белоруссии. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, заслушивая доклад о предложениях по корректировке мероприятий плана строительства и развития армии на 2026-2030 годы, передает БелТА.

«Повышение эффективности противовоздушной обороны без всяких там заморочек, противодействие беспилотным летательным аппаратам, подготовка офицеров — это одни из основных направлений», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко назвал БПЛА «опасной вещью», с которой надо учиться бороться. По его словам, Белоруссии нужно иметь сильное оружие против дронов.

Несколькими часами ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия ждет честного ответа от Украины в связи с ударом по автобусу с детьми в Брянской области. Глава государства подчеркнул, что Минск все равно установит правду.

Ранее Лукашенко рассказал о белорусском боевом лазере.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Хобби и увлечения помогают строить карьеру и зарабатывать больше. Как именно и что нужно делать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!