На выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыли движение транспорта

Евраев: движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто

На выезде из Ярославля в сторону Москвы, в целях безопасности, перекрыто движение транспорта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Движения нет с перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.

Губернатор призвал водителей воздержаться от поездок в этом направлении и его окрестностей, либо выбирать маршрут минуя данный участок.

В 05:35 мск Евраев сообщил, что в регионе объявлена ракетная опасность. Он обратился к населению с просьбой соблюдать спокойствие и осторожность. Он подчеркнул, что все учреждения Ярославской области работают в штатном режиме.

18 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства противовоздушной обороны сбили 28 беспилотных летательных аппаратов, летевших на Москву. На месте падения обломков работают оперативные службы.

Ранее украинские дроны совершили налет на Новороссийск.