Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Армия

На выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыли движение транспорта

Евраев: движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто
VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

На выезде из Ярославля в сторону Москвы, в целях безопасности, перекрыто движение транспорта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Движения нет с перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.

Губернатор призвал водителей воздержаться от поездок в этом направлении и его окрестностей, либо выбирать маршрут минуя данный участок.

В 05:35 мск Евраев сообщил, что в регионе объявлена ракетная опасность. Он обратился к населению с просьбой соблюдать спокойствие и осторожность. Он подчеркнул, что все учреждения Ярославской области работают в штатном режиме.

18 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства противовоздушной обороны сбили 28 беспилотных летательных аппаратов, летевших на Москву. На месте падения обломков работают оперативные службы.

Ранее украинские дроны совершили налет на Новороссийск.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Почему везение не дар, а навык и как его прокачать? 8 практических советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!