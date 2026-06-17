В США предложили печатать беспилотники на линии боевого соприкосновения

Стартап из США Firestorm предложил печатать беспилотные летательные аппараты на линии боевого соприкосновения (ЛБС). Об этом сообщил Telegram-канал «Военная хроника».

Установку для печати беспилотников, которая включает трехмерные промышленные принтеры и роборуки, предлагают разместить в стандартном морском контейнере. В месяц такое решение, как указывает Firestorm, может выпускать до 50 БПЛА вроде Tempest.

В январе прошлого года стало известно, что Воздушно-десантная дивизия Армии Соединенных Штатов стала печатать малые беспилотники на 3D-принтерах.

В марте 2026 года в США представили напечатанный на 3D-принтере модульный БПЛА SPARTA. Предполагается, что новый БПЛА будет полностью отвечать реальным потребностям на поле боя.

Ранее сообщалось, что в США разрабатывают дешевые способы борьбы с БПЛА без дорогостоящих ракет.