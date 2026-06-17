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Армия

В США предложили печатать беспилотники на линии боевого соприкосновения

Американский стартап Firestorm предложил печатать дроны на ЛБС
Anduril Industries

Стартап из США Firestorm предложил печатать беспилотные летательные аппараты на линии боевого соприкосновения (ЛБС). Об этом сообщил Telegram-канал «Военная хроника».

Установку для печати беспилотников, которая включает трехмерные промышленные принтеры и роборуки, предлагают разместить в стандартном морском контейнере. В месяц такое решение, как указывает Firestorm, может выпускать до 50 БПЛА вроде Tempest.

В январе прошлого года стало известно, что Воздушно-десантная дивизия Армии Соединенных Штатов стала печатать малые беспилотники на 3D-принтерах.

В марте 2026 года в США представили напечатанный на 3D-принтере модульный БПЛА SPARTA. Предполагается, что новый БПЛА будет полностью отвечать реальным потребностям на поле боя.

Ранее сообщалось, что в США разрабатывают дешевые способы борьбы с БПЛА без дорогостоящих ракет.

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