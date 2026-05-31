Найден способ сбивать дроны без использования дорогих ракет

WSJ: в США разрабатывают дешевые способы борьбы с БПЛА без дорогостоящих ракет
Американские военнослужащие во время учений на Филиппинах в апреле протестировали новые средства борьбы с беспилотниками, позволяющие избежать использования дорогостоящих ракет. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, для противодействия БПЛА начали применять связку из двух бронеавтомобилей MADIS. На один из них устанавливается усовершенствованный радар, другой несет зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Stinger. Обе машины также оснащены небольшой пушкой, пулеметом и системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В WSJ пояснили, что идея системы MADIS заключается в том, чтобы военные, исходя из конкретной ситуации, могли выбрать один из нескольких вариантов защиты от дронов — орудия, ракеты или средства РЭБ. Это позволяет не полагаться только на дорогостоящее вооружение.

Отмечается, что одной из наиболее полезных особенностей новой системы является возможность стрелять специализированными 30-мм боеприпасами с неконтактным взрывателем. Он приводит снаряд в действие, когда цель приближается.

Несмотря на то, что 30-мм боеприпасы менее точны, чем ракеты, их применение потенциально обходится дешевле. В WSJ узнали, что даже если для поражения одного беспилотника придется потратить пять таких снарядов, на это уйдет более $11250. В свою очередь ракеты Stinger стоят около $430 тысяч каждая. А перехватчики дронов Coyote, которые использовались в войне на Ближнем Востоке, — $100-125 тысяч за штуку.

