В Тульской области отразили новую атаку ВСУ

Миляев: еще семь украинских БПЛА сбили над Тульской областью

Еще семь украинских беспилотных летательных аппаратов сбили над территорией Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в мессенджере «Макс».

Рано утром чиновник сообщил, что над Тульской областью уничтожили 16 БПЛА.

По словам Миляева, после новой атаки пострадавших нет. Разрушений объектов и инфраструктуры не зафиксировано.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны уничтожили 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией России за два часа утром 17 июня.

Также губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что украинский беспилотник атаковал автозаправочную станцию в Обояни Курской области. Пострадали три человека.

Ранее Путин назвал цель расширения атак украинских БПЛА на Россию.