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Армия

Беспилотники атаковали Тульскую область

Миляев: силы ПВО за ночь уничтожили 16 украинских БПЛА над Тульской областью
Anatolii Stepanov/Reuters

Силы противовоздушной обороны в ночь на 17 июня уничтожили 16 украинских беспилотников над территорией Тульской области. Об этом сообщил в мессенджере «Макс» губернатор региона Дмитрий Миляев.

По его словам, люди не пострадали. Повреждений зданий и инфраструктуры, по предварительным данным, нет.

Миляев добавил, что опасность атаки беспилотников в Тульской области сохраняется.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что системы ПВО за ночь и утро уничтожили 18 беспилотников на подлете к столице.

Еще один БПЛА атаковал Ростовскую область.

В Рязанской области поздно вечером 16 июня уничтожили два БПЛА.

В Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО за ночь уничтожили 157 БПЛА ВСУ над территорией России, в том числе над Тульской областью.

Ранее Путин назвал цель расширения атак украинских БПЛА на Россию.

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