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Армия

Серия мощных взрывов произошла в нескольких городах Украины

Серия мощных взрывов произошла в Киеве, Харькове и Одессе на фоне ночных ударов
Dora Ubaldina/Shutterstock/FOTODOM

Серия мощных взрывов произошла в Киеве, Харькове, Одессе и Николаеве на фоне ночных ударов Вооруженных сил России. Об этом сообщает «Военное обозрение».

Отмечается, что атака началась примерно в час ночи. По Киеву нанесли удары баллистические ракеты «Искандер-М», гиперзвуковые «Циркон», а также крылатые Х-101, запущенные стратегическими ракетоносцами Воздушно-космических сил РФ. Украинские СМИ сообщили о серии мощных взрывов в столице, после чего в некоторых районах пропало электричество.

В Киево-Печерскую лавру попала зенитная ракета, это привело к крупному пожару, говорится в публикации.

В Харькове удары были нанесены по объектам критической инфраструктуры. В основном там действовали дроны-камикадзе типа «Герань», также зафиксировали прилеты фугасных авиабомб.

Также в Одессе произошел мощный пожар. Предположительно, это произошло во время подготовки к запуску беспилотников по Крыму, взорвались две пусковые установки ракет «Фламинго» вместе с ракетами. Сгорела часть БПЛА вместе с боеприпасами.

Ранее стало известно, как удары по Одессе влияют на поставки западного оружия.

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