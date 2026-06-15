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Армия

В украинском Николаеве второй раз за сутки прогремел взрыв

В Николаеве на юге Украины произошел взрыв на фоне воздушной тревоги
Gleb Garanich/Reuters

В городе Николаев на юге Украины произошел взрыв. Об этом сообщает канал «Общественное».

По данным онлайн-сервиса оповещения населения, сейчас в Николаевской области действует воздушная тревога. Сирены также включены в Черниговской, Кировоградской, Харьковской и частично Киевской, Днепропетровской, Полтавской областях.

Утром в Николаеве уже гремели взрывы.

Воздушная тревога — сигнал оповещения населения об угрозе атаки с воздуха. Он включается при риске авиаудара или запуска ракет в направлении населенного пункта или области. Сирена звучит непрерывно в течение минуты нарастающим и стихающим сигналом. После перерыва до 30 секунд сигнал повторяется не менее трех раз.

Оповещение воздушной тревоги срабатывает, когда радиолокационные системы Воздушных сил ВСУ фиксируют перемещение вражеских летательных объектов в сторону территории республики. По информации с радаров определяется направление движения ракеты. На основании сведений о траектории ее полета в регионах включается сигнал тревоги

Ранее военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок рассказал, каким может быть следующий удар «Орешником».

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