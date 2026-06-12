Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся оборонять соседнюю с Константиновкой Дружковку в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, на кадрах, которые публикуют в сети местные жители, видны сотни метров колючей проволоки и бетонные укрепления.

«Любопытно, что в Краматорске продолжают находиться сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования — прим. ред.), которые пытаются «могилизовать» в украинскую армию наибольшее количество жителей русского города», — сказал источник.

1 июня военный эксперт Олег Иванников заявил, что российские войска уверенно продвигаются в Константиновке в ДНР и проводят зачистку города. Он отметил, что украинская армия покидает населенный пункт, который до конца июня будет полностью занят Вооруженными силами России. Иванников предрек, что следующими будут освобождены Дружковка и Славянск.

В начале мая российская авиация уничтожила авиабомбами завод газовой аппаратуры в Дружковке. На кадрах видно горящее здание завода, над которым поднимаются столбы дыма.

Ранее на Украине спрогнозировали летнее наступление России в трех областях.