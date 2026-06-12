Швеция предупредила о скором нападении России на одну из стран НАТО

Комитет по обороне Швеции допустил, что военное противостояние между Россией и НАТО может начаться «относительно скоро». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на доклад ведомства.

«Швеция видит вероятность того, что Россия относительно скоро может попытаться проверить сплоченность НАТО и ее приверженность коллективной обороне посредством какого-либо военного нападения», — отмечается в публикации.

Авторы доклада считают, что развитие событий будет зависеть от неких «благоприятных политических условий» для Москвы.

Эксперты также указали на изменения в отношениях между Европой и США. Они обратили внимание на то, что политика Вашингтона в сфере безопасности становится менее предсказуемой и сопровождается более жесткой риторикой, а также готовностью к одностороннему применению военной силы.

12 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что некоторые страны после 2022 года вступили в НАТО для того, чтобы «поучаствовать в разделе пирога» в случае поражения России, но они поспешили. Он отметил, что у России всегда было много недругов, но никто никогда не смог добиться стратегического поражения РФ.

До этого на ПМЭФ Путин назвал не просто бредом, а провокацией заявления о возможности нападения России на Североатлантический альянс.

Он неоднократно подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. По словам российского лидера, политики, которые говорят о нападении Российской Федерации на одну из стран Запада, являются «специалистами по фильмам ужасов».

Ранее в Германии испугались «нападения» России в 2029 году.