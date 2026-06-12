Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Армия

Швеция предупредила о скором нападении России на одну из стран НАТО

Bloomberg: Швеция допустила скорое нападение России на НАТО для проверки альянса
«Газета.Ru»

Комитет по обороне Швеции допустил, что военное противостояние между Россией и НАТО может начаться «относительно скоро». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на доклад ведомства.

«Швеция видит вероятность того, что Россия относительно скоро может попытаться проверить сплоченность НАТО и ее приверженность коллективной обороне посредством какого-либо военного нападения», — отмечается в публикации.

Авторы доклада считают, что развитие событий будет зависеть от неких «благоприятных политических условий» для Москвы.

Эксперты также указали на изменения в отношениях между Европой и США. Они обратили внимание на то, что политика Вашингтона в сфере безопасности становится менее предсказуемой и сопровождается более жесткой риторикой, а также готовностью к одностороннему применению военной силы.

12 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что некоторые страны после 2022 года вступили в НАТО для того, чтобы «поучаствовать в разделе пирога» в случае поражения России, но они поспешили. Он отметил, что у России всегда было много недругов, но никто никогда не смог добиться стратегического поражения РФ.

До этого на ПМЭФ Путин назвал не просто бредом, а провокацией заявления о возможности нападения России на Североатлантический альянс.

Он неоднократно подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. По словам российского лидера, политики, которые говорят о нападении Российской Федерации на одну из стран Запада, являются «специалистами по фильмам ужасов».

Ранее в Германии испугались «нападения» России в 2029 году.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как организовать летние каникулы ребенку, чтобы было хорошо ему и вам
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!