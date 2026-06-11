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На западе Москвы эвакуировали торговый центр

На западе Москвы эвакуировали посетителей и сотрудников ТЦ
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На западе Москвы эвакуировали посетителей и сотрудников торгового центра. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Отмечается, что речь идет о ТЦ «Звездочка» на улице Покрышкина, близ станции метро «Юго-Западная».

По словам посетителей ТЦ, эвакуация связана с техническими причинами.

Представители «Звездочки» уточнили порталу, что в ближайшие два часа комплекс работать не будет. О причинах технического сбоя и сроках возобновления работы ТЦ не уточнили.

9 июня в столичном районе Солнцево прошла эвакуация людей из крупного торгового центра «Небо». Правоохранители перекрыли улицу Авиаторов, к ТЦ прибыло множество полицейских автомобилей.

До этого сообщалось, что сотрудников и посетителей торговых центров Fort Group, расположенных в Санкт-Петербурге, эвакуируют из-за угрозы минирования. Работники ТЦ получили на электронную почту письма с соответствующими угрозами.

Ранее в аэропорту Уфы объявили эвакуацию из-за угрозы минирования.

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