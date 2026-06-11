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Хинштейн опубликовал сводку об оперативной обстановке в Курской области за сутки

Хинштейн: в Курской области за сутки сбили 141 дрон ВСУ, пострадали четверо
Александр Кряжев/РИА Новости

В Курской области в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) один человек погиб, еще трое пострадали. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

По его словам, всего в период с 9:00 10 июня до 9:00 11 июня силы противовоздушной обороны сбили 141 беспилотник ВСУ различного типа. 69 раз противник применил артиллерию по отселенным районам. 13 раз дроны атаковали российский регион с помощью взрывных устройств.

В больнице скончался один из мужчин, пострадавших в результате атаки беспилотника на агрофирму в Большесолдатском районе 5 июня. Хинштейн выразил соболезнования его родным и близким.

В результате атак в селе Сухиновка Глушковского района пострадала 76-летняя женщина, в селе Толпино Кореневского района — 37-летний мужчина, в селе Илек Беловского района — 73-летний мужчина. Все трое госпитализированы в Курскую областную больницу.

В еще нескольких населенных пунктах повреждены фасады домов, хозпостройки, автомобили и молоковоз, уточнил Хинштейн.

Ранее Минобороны раскрыло число уничтоженных беспилотников ВСУ над Россией за ночь.

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