Задержан агент СБУ, ради жизни в ЕС готовивший убийство сотрудника Минобороны

Сотрудники спецслужб задержали в Московском регионе иностранца, подозреваемого в подготовке покушения на российского военнослужащего по заданию украинских спецслужб. Об этом РИА Новости сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В ведомстве добавили, что гражданин иностранного государства 1990 года рождения, завербованный Киевом, должен был застрелить российского военнослужащего. Иностранца забросили в Россию в феврале 2026 года. По информации следствия, по указанию куратора фигурант забрал из тайника пистолет ПМ с глушителем и 16 патронов, после чего он следил за сотрудником Минобороны РФ около дома и работы.

В ходе допроса задержанный признался, что был завербован сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) на территории одного из государств Евросоюза (ЕС), куда он сбежал, скрываясь от уголовного преследования в своей стране. Фигурант также сообщил, что за исполнение теракта украинские кураторы обещали оказать ему содействие в получении статуса беженца в одной из стран ЕС.

В начале мая пытавшимся взорвать замдиректора предприятия ОПК в Коломне вынесли приговор. Уточняется, что двое несовершеннолетних будут отбывать наказание в воспитательной колонии.

Ранее ФСБ предотвратила теракт в отношении высокопоставленного силовика.