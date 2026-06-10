В МЧС раскрыли число сотрудников, отправившихся на СВО

Всего 2260 сотрудников МЧС России отправились в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщил заместитель главы МЧС РФ Вячеслав Бутко в ходе рабочей встречи главы ведомства Александра Куренкова с личным составом, особо отличившимися на СВО, передает ТАСС.

Бутко уточнил, что 948 человек приостановили контракт с МЧС и проходят службу непосредственно в подразделениях Минобороны. По окончании контракта с оборонным ведомством 112 человек вернулись обратно в ряды МЧС и сегодня проходят службу в министерстве.

В ходе встречи Куренков пообщался с 18 сотрудниками МЧС из 13 регионов России. У участников встречи была возможность задать министру вопросы.

Глава МЧС РФ заявил, что каждая подобная встреча – это прежде всего возможность выразить глубокую признательность и уважение людям, которые делом доказали свою верность стране. Куренков отметил, что храбрость и готовность сотрудников МЧС к самопожертвованию стали настоящим примером служения Родине.

Ранее СМИ раскрыли потери в МЧС России с начала СВО.