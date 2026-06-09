Суд вынес приговор пяти украинцам по делу о подрыве главы ВГА в Михайловке

Южный окружной военный суд вынес приговор пятерым гражданам Украины по делу о подрыве автомобиля главы военно-гражданской администрации поселка Михайловка в Запорожской области. Об этом сообщил ТАСС представитель суда.

По версии следствия, в 2022 году обвиняемые вошли в организованную группу, созданную представителями украинских спецслужб для совершения террористических актов. Для подготовки преступления были приобретены самодельное взрывное устройство и пульт дистанционного управления, которые хранились в тайнике.

Следствие установило, что в августе 2022 года один из участников группы забрал взрывчатку из тайника и установил ее под водительское сиденье автомобиля главы администрации. По данным суда, это произошло после того, как чиновник припарковал машину возле здания администрации, вышел из нее и не закрыл автомобиль. В результате теракта чиновник погиб, а его малолетняя дочь получила оглушение и нервное потрясение.

В итоге фигурантов признали виновными по статьям об акте международного терроризма и незаконном обороте взрывчатых веществ. В зависимости от роли каждого они получили наказание от 17 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Приговор пока не вступил в законную силу.

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