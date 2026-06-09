Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Армия

Суд вынес приговор пяти украинцам по делу о подрыве главы ВГА в Михайловке

Фигуранты дела о теракте в Михайловке получили сроки до пожизненного
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Южный окружной военный суд вынес приговор пятерым гражданам Украины по делу о подрыве автомобиля главы военно-гражданской администрации поселка Михайловка в Запорожской области. Об этом сообщил ТАСС представитель суда.

По версии следствия, в 2022 году обвиняемые вошли в организованную группу, созданную представителями украинских спецслужб для совершения террористических актов. Для подготовки преступления были приобретены самодельное взрывное устройство и пульт дистанционного управления, которые хранились в тайнике.

Следствие установило, что в августе 2022 года один из участников группы забрал взрывчатку из тайника и установил ее под водительское сиденье автомобиля главы администрации. По данным суда, это произошло после того, как чиновник припарковал машину возле здания администрации, вышел из нее и не закрыл автомобиль. В результате теракта чиновник погиб, а его малолетняя дочь получила оглушение и нервное потрясение.

В итоге фигурантов признали виновными по статьям об акте международного терроризма и незаконном обороте взрывчатых веществ. В зависимости от роли каждого они получили наказание от 17 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее суд в Москве осудил рецидивиста из Челябинской области на 22 года за подготовку теракта.

 
Теперь вы знаете
Удары России по военным заводам в Киеве, новый экзамен для автомобилистов и самая короткая ночь в году. Что нового к утру 9 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!