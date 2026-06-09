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Армия

В МИД заявили о гибели более 40 жителей России от атак ВСУ

Мирошник: ВСУ за неделю убили 43 мирных жителя России
Илья Питалев/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала текущего года достигли нового пика эскалации атак по российскому гражданскому населению, за прошедшую неделю от рук украинских военных погибли 43 мирных жителя. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в еженедельном докладе, передает РИА Новости.

По его словам, в общей сложности за неделю, с 1 по 7 июня, пострадали 277 человек.

Среднее число ежедневных прилетов на минувшей неделе достигло 677 боеприпасов, написал дипломат. Всего по гражданским объектам на территории России в течение указанного времени ВСУ выпустили не менее 4743 боеприпасов.

Самым тяжелым по последствиям стал удар по рейсовому автобусу Москва-Симферополь в Донецкой народной республике, в результате которого восемь человек получили несовместимые с жизнью ранения, уточнил Мирошник.

Посол заявил, что военнослужащие ВСУ, используя атаки беспилотников, предпринимали попытки блокировать дороги, соединяющие населенные пункты Крыма, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

Наибольшее число пострадавших среди мирного населения было зарегистрировано в Белгородской области, ДНР, Запорожской, Херсонской, Брянской областях. По словам Мирошника, ВСУ атаковали гражданские цели в густонаселенных районах, что подтверждает стремление Украины нанести наибольший ущерб гражданскому населению.

Ранее посол Мирошник назвал удар ВСУ по автобусу в ДНР терроризмом и пообещал жесткий военный ответ России.

 
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