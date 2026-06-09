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Армия

Украинские мобилизованные застрелили своего командира в Сумской области

РИА: группа мобилизованных ВСУ застрелила командира роты в Сумской области
Oleg Petrasiuk/Ukraine's 24th Mechanized Brigade/AP

В Сумской области группа мобилизованных военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) застрелила своего командира роты. Об этом РИА Новости сообщили в в российских силовых структурах.

Уточняется, что инцидент произошел в городе Глухов.

»... группа украинских мобилизованных солдат застрелила своего командира роты — уроженца Павлограда старшего лейтенанта Игоря Сычева», — отметил собеседник агентства, добавив, что после этого военнослужащим удалось скрыться и спрятаться у местных жителей.

До этого украинский военнослужащий, мобилизованный насильно, открыл огонь по своему командиру, после чего добровольно сдался российским бойцам. Украинский военнослужащий вступил в конфликт с командиром, отвечавшим за ротацию. Перепалка переросла в вооруженное столкновение, в ходе которого мобилизованный открыл огонь по командиру и его ближайшему окружению.

Позднее он добровольно сдался российским военным, а также заявил, что не раскаивается в содеянном.

Ранее несколько групп ВСУ под Сумами были уничтожены заградотрядами.

 
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