В Сумской области группа мобилизованных военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) застрелила своего командира роты. Об этом РИА Новости сообщили в в российских силовых структурах.

Уточняется, что инцидент произошел в городе Глухов.

»... группа украинских мобилизованных солдат застрелила своего командира роты — уроженца Павлограда старшего лейтенанта Игоря Сычева», — отметил собеседник агентства, добавив, что после этого военнослужащим удалось скрыться и спрятаться у местных жителей.

До этого украинский военнослужащий, мобилизованный насильно, открыл огонь по своему командиру, после чего добровольно сдался российским бойцам. Украинский военнослужащий вступил в конфликт с командиром, отвечавшим за ротацию. Перепалка переросла в вооруженное столкновение, в ходе которого мобилизованный открыл огонь по командиру и его ближайшему окружению.

Позднее он добровольно сдался российским военным, а также заявил, что не раскаивается в содеянном.

Ранее несколько групп ВСУ под Сумами были уничтожены заградотрядами.