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На востоке Украины прогремел взрыв

В Харькове произошел взрыв на фоне воздушной тревоги
Соцсети

В Харькове на востоке Украины произошел взрыв. Об этом пишет издание «Общественное. Новости».

Согласно данным онлайн-сервиса оповещения населения, сейчас в Харьковской области действует воздушная тревога. Сирены также включены в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях.

Накануне в украинских Харькове и Днепре произошли взрывы после атаки беспилотников «Герань».

Воздушная тревога — сигнал оповещения населения об угрозе атаки с воздуха. Он включается при риске авиаудара или запуска ракет в направлении населенного пункта или области. Сирена звучит непрерывно в течение минуты нарастающим и стихающим сигналом. После перерыва до 30 секунд сигнал повторяется не менее трех раз.

Оповещение воздушной тревоги срабатывает, когда радиолокационные системы Воздушных сил ВСУ фиксируют перемещение вражеских летательных объектов в сторону территории республики. По информации с радаров определяется направление движения ракеты. На основании сведений о траектории ее полета в регионах включается сигнал тревоги.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, каким может быть следующий удар «Орешником».

 
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