Сибиряк откопал у себя на огороде «эхо Гражданской войны»

Житель новосибирского микрорайона Бугринский откопал на своем участке магазин от винтовки Мосина времен Гражданской войны. Фото находки опубликовала местная организация «Бугринский комитет» на своей странице в VK.

В ее сообщении говорится, что мужчина нашел магазинную коробку у себя на огороде в селе Бугры и передал в местный «Изба-музей». Представители «Бугринского комитета» заявили, что не могут себе представить, каким образом магазинная коробка со спусковой скобой от винтовки Мосина образца 1891 года могла оказаться среди грядок.

Участники организации предположили, что находка дачника — это «эхо Гражданской войны»: занимавшие тогда Бугры колчаковцы в спешке покидали село при отступлении и «бросали патроны и даже оружие прямо на улицах».

По версии «Бугринского комитета», винтовку местные жители подбирать не стали из понятных опасений, а магазинную коробку забрали, потому что боеприпасы из нее можно было выпотрошить под охотничьи патроны и использовать для стрельбы из дробовиков.

«Охотников в Буграх всегда хватало», — отметили в организации.

Ее представители подчеркнули, что найденная местным огородником магазинная коробка представляет интерес благодаря своей конструкции — наличию антабки для крепления ремня на передней стенке. Такие петли ставились только на пехотные винтовки самого раннего типа — образца 1891 года.

В сообщении комитета говорится, что находка с огорода в Буграх — «маленький, но ценный штрих к большой истории».

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