Польша решила превратить лес в средство обороны от России и Белоруссии

Власти Польши запретили вырубку леса в приграничной полосе на востоке страны для укрепления оборонительных рубежей. Об этом на пресс-конференции заявила министр климата и окружающей среды Паулина Хенниг-Клоцкая, сообщает РИА Новости.

Чиновница назвала расположенный на границе лесной массив природным компонентом оборонной системы «Восточный щит»Программа «Восточный щит» была запущена Польшей в 2024 году. На ее реализацию за четыре года планируется выделить $2,5 млрд. Цель программы — создать военную инфраструктуру на восточном фланге на границе с Россией и Белоруссией., направленной на защиту Польши от предполагаемой российской угрозы. По словам польского министра, лес позволит «блокировать передвижение вражеских войск».

Хенниг-Клоцкая уточнила, что новые правила лесоустройства вводятся в лесничествах на расстоянии до 50 км от границы. Эта зона делится на три уровня по степени ограничений: в 5 км от границы полностью запрещены рубка деревьев и расчистка леса от ветвей, на болотах и в ольховых лесах прекращается заготовка древесины, а в остальной части леса вырубку остановят частично (например, перестанут трогать засохшие и сгнившие деревья).

Замминистра национальной обороны Польши Цезарий Томчик пояснил, что таким образом власти намерены использовать естественные природные барьеры для затруднения передвижения войск и тяжелой техники.

«В оборонительной операции всегда защищается вся страна. Мы реализуем программу сдерживания и обороны стоимостью €10 млрд на протяжении 700 км границы. Природная составляющая здесь очень важна. Важно использовать местность и природу в качестве союзников военных», — отметил он.

В министерстве климата и окружающей среды Польши заявили, что проект вызвал интерес в других странах Евросоюза, поскольку сочетает повышение обороноспособности с защитой природы и климатической устойчивостью.

Ранее Польша решила многократно увеличить стоимость «щита» от России и Белоруссии.