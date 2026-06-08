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Над Россией за ночь уничтожили свыше 300 беспилотников

Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 310 беспилотников над регионами России
Shutterstock

Средства противовоздушной обороны в ночь на 8 июня уничтожили 310 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

По данным ведомства, вражеские дроны были уничтожены над Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Орловской, Тульской, Липецкой, Калужской, Рязанской областями, над Краснодарским краем, Московским регионом, Республикой Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.

В Жирновском районе Волгоградской области в результате падения сбитых украинских беспилотников произошел пожар на территории линейной производственно-диспетчерской службы.

В селе Дунайка Грайворонского округа Белгородской области FPV-дрон нанес удар по частному дому. В результате атаки 14-летний мальчик получил ранения.

БПЛА также попытались атаковать Новороссийск и Геленджик. На фоне этого в Новороссийске перекрывали движение транспорта в сторону Геленджика, позднее участок дороги открыли.

Ранее в Кремле прокомментировали продолжающиеся атаки украинских БПЛА в России.

 
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