Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Армия

Российские военные за сутки сбили и снаряд РСЗО HIMARS

Средства ПВО России сбили за сутки 500 БПЛА и 11 авиабомб ВСУ
Aaron Favila/AP

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 11 управляемых авиабомб и 500 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) самолетного типа. Об этом сообщило министерство обороны России.

«Средствами ПВО сбиты 11 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 500 БПЛА самолетного типа», — говорится в публикации.

В министерстве добавили, что всего с начала проведения спецоперации российские военнослужащие уничтожили 671 самолет, 284 вертолета, 157 827 беспилотников, 661 зенитный ракетный комплекс. Кроме того, украинская армия лишилась 29 652 танков и других боевых бронированных машин, 1 729 боевых машин РСЗО, 35 253 орудий полевой артиллерии и минометов, также потеряла 63 522 единицы специальной военной автомобильной техники.

Утром 7 июня министерство обороны России сообщило, что дежурные средства ПВО за ночь обнаружили и уничтожили 95 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, как армии борются с FPV-дронами.

 
Теперь вы знаете
Понты действительно дороже денег. 5 парадоксов экономики
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!