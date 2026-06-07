Российские военные за сутки сбили и снаряд РСЗО HIMARS

Средства ПВО России сбили за сутки 500 БПЛА и 11 авиабомб ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 11 управляемых авиабомб и 500 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) самолетного типа. Об этом сообщило министерство обороны России.

«Средствами ПВО сбиты 11 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 500 БПЛА самолетного типа», — говорится в публикации.

В министерстве добавили, что всего с начала проведения спецоперации российские военнослужащие уничтожили 671 самолет, 284 вертолета, 157 827 беспилотников, 661 зенитный ракетный комплекс. Кроме того, украинская армия лишилась 29 652 танков и других боевых бронированных машин, 1 729 боевых машин РСЗО, 35 253 орудий полевой артиллерии и минометов, также потеряла 63 522 единицы специальной военной автомобильной техники.

Утром 7 июня министерство обороны России сообщило, что дежурные средства ПВО за ночь обнаружили и уничтожили 95 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами.

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