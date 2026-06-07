Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье

В подконтрольном украинским властям Запорожье прогремели взрывы. Об этом сообщило агентство «Укринформ».

Издание уточнило в своем Telegram-канале, что в городе были слышны взрывы. Других подробностей на момент публикации не приводилось.

Запорожская область вошла в состав России по итогам референдума, состоявшегося в сентябре 2022 года. В настоящее время под контролем РФ находится большая часть региона, тогда как областной центр Запорожье остается под контролем украинских войск.

Накануне глава военной администрации Одесской области Олег Кипер сообщил о повреждении инфраструктурного объекта в Одессе после взрывов. При этом он не уточнил, какое именно сооружение пострадало.

До этого Telegram-канал SHOT писал, что в ночь на 6 июня российские военные нанесли удары по объектам в Одессе и Черноморске. По данным канала, для этого использовались около 50 беспилотников «Герань». Сообщалось, что под удар попали объекты портовой и военной инфраструктуры, после чего в Одессе возник пожар.

Кроме того, по информации СМИ, удары также затронули Днепропетровскую, Сумскую, Харьковскую и Полтавскую области.

В ночь на 5 июня взрывы фиксировались в Черноморске, а также в Сумах, Запорожье и Днепропетровской области. Тогда воздушная тревога объявлялась в Харьковской, Черкасской, Киевской, Сумской и Кировоградской областях.

Ранее генерал рассказал, что Харьков и Сумы имеют «все шансы» войти в состав РФ.