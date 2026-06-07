Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Армия

В США могут впервые за 60 лет казнить военнослужащих

ABC: Трамп может санкционировать первые за десятилетия казни военных
Zoe Garbarino/U.S. Army via AP

Армия США готовится к возможному исполнению смертных приговоров в отношении четырех военнослужащих, если соответствующее решение примет президент страны. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на внутренний документ сухопутных войск.

По данным телеканала, план под кодовым названием «Решительное правосудие» был распространен для служебного пользования еще в феврале. Он предусматривает подготовку к исполнению смертных приговоров в отношении четырех осужденных военнослужащих в тюрьме города Терре-Хот в штате Индиана.

Согласно документу, ряду армейских подразделений поручено обеспечить проведение казней не позднее чем через 150 дней после утверждения смертных приговоров президентом США.

Как отмечает ABC, все четверо осужденных признаны виновными в тяжких преступлениях, включая убийства и изнасилования.

Если казни состоятся, это станет первым подобным случаем в отношении американских военнослужащих более чем за полвека. Последняя казнь военнослужащего в США была проведена в 1961 году. Тогда рядового Джона Беннетта казнили после вынесенного ему приговора за изнасилование и покушение на убийство 11-летней девочки в Австрии.

Ранее израильский солдат разбил молотком голову Иисуса.

 
Теперь вы знаете
Понты действительно дороже денег. 5 парадоксов экономики
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!