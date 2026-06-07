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Армия

Американские военные сбили воздушный шар бойскаутов дорогостоящей ракетой

NYP: военные США уничтожили воздушный шар ракетой за $500 тыс, приняв его за НЛО
1st Lt. Savanah Bray/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американские военные по ошибке приняли воздушный шар бойскаутов за неопознанный летающий объект и сбили его ракетой, стоимость которой составила $500 тыс. Об этом сообщает газета New York Post (NYP) со ссылкой на видео Пентагона и бывшего главу управления по изучению всеобъемлющих аномальных явлений (AARO) Шона Киркпатрика.

По данным издания, американские военно-воздушные силы (ВВС) отправили истребитель F-16 12 февраля 2023 года для противодействия предполагаемой «вторгающейся» сфере над озером Гурон, и он уничтожил ее, вероятно, ракетой AIM-9 Sidewinder. Как пишет NYP, объект принадлежал команде бойскаутов.

По словам Киркпатрика, воздушный шар, запущенный бойскаутами в рамках исследовательского проекта, успел восемь раз облететь планету, прежде чем был сбит в США. Это произошло спустя неделю после инцидента с китайским аэростатом, который администрация экс-президента Джо Байдена долго не решалась уничтожить.

Кроме того, глава спецуправления Пентагона рассказал о другом случае: американский пилот доложил о встрече с НЛО, обладающим «возможностями, как у стелс-самолетов», и выпустил по нему ракету, однако объект оказался обычным фольгированным воздушным шаром из супермаркета.

В конце мая Пентагон опубликовал блок секретных файлов якобы об НЛО, состоящий из 51 видео. Большая часть роликов — современные. На одном из видео можно заметить темное пятно посреди светло-серого фона.

Ранее ФБР рассекретило материалы об НЛО.

 
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