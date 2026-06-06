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Армия

Парад на 14 июля во Франции станет более «военным»

Figaro: парад 14 июля во Франции призван показать уровень милитаризации страны
Ludovic Marin/Reuters

Военный парад, приуроченный к главному национальному празднику Франции 14 июля, сосредоточится на демонстрации боевой мощи армии. По Елисейским полям пройдут 10 тысяч военнослужащих, что на 15% больше, чем годом ранее, сообщает Le Figaro.

Количество наземной техники и авиации возрастет на 30% — таков план, уже утвержденный президентом Эммануэлем Макроном.

По замыслу организаторов, наземная колонна будет построена по принципу реального боевого порядка: строго соблюдены пропорции артиллерийских, инженерных и вспомогательных частей, поддерживающих передовые подразделения. Как поясняет издание, это выглядит так, будто боевая бригада вот-вот отправится в зону конфликта.

Большинство машин будет представлено новейшими образцами, за исключением устаревших бронетранспортеров VAB. Примечательно, что на параде не будет танков Leclerc — их решено заменить беспилотными аппаратами. Впрочем, от полетов малых дронов над Елисейскими полями отказались из соображений безопасности.

В этом году впервые бронетехника выйдет на бульвар одновременно с вертолетами, чтобы наглядно продемонстрировать, насколько важна воздушная поддержка для наземных операций.

Еще одно новшество: истребители, участвующие в пролете, оснастят муляжами ракет — для большего визуального эффекта. В небе над Парижем выступит пилотажная группа Patrouille de France, а также два истребителя Mirage 2000, которыми будут управлять «франко-украинские экипажи». Этот элемент призван подчеркнуть солидарность Парижа с Киевом в контексте противостояния с Россией.

Ранее российский полковник оценил шансы отправки войск Франции на Украину.

 
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