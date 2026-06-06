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Армия

Хирурги в зоне СВО спасли жизнь бойцу, разминировав его глаз на операционном столе

Хирурги спасли глаз десантнику после ранения украинским дроном-камикадзе
Алексей Майшев/РИА Новости

Российские хирурги в зоне СВО провели уникальную операцию, спасая жизнь десантнику, раненному украинским дроном-камикадзе. Об этом рассказал военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.

«Медики 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ провели операцию, которую без преувеличения можно назвать ювелирной — и это в прифронтовой полосе», — отметил военкор.

По его информации, к медикам доставили раненого десантника, пострадавшего при детонации украинского дрона-камикадзе. Осколки и обломки БПЛА ударили в верхнюю часть тела мужчины, а литиевая батарея дрона от ударной волны вошла прямо в правую глазницу и застряла в мягких тканях глаза.

Медики приняли решение оперировать на месте, так как опасались везти раненого по бездорожью и под постоянным огнем противника, сообщил Коц. Хирурги надели бронежилеты и приступили к операции. По словам Коца, «по сути, они не оперировали», а разминировали.

Военнослужащий выжил, глаз его также спасли, сообщил журналист. После операции десантника эвакуировали в тыл на реабилитацию.

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