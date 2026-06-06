Губернатор сообщил об атаках беспилотников в Калужской области за ночь

Силы противовоздушной обороны в ночь на 6 июня уничтожили шесть беспилотников над Калужской областью. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

По его данным, дроны были сбиты над территориями Боровского, Дзержинского и Малоярославецкого муниципальных округов, а также на окраинах Калуги и Обнинска.

Глава региона уточнил, что, по предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал. Также, по словам губернатора, разрушений объектов инфраструктуры не зафиксировано.

Этой же ночью силы противовоздушной обороны за ночь и утро уничтожили над Ленинградской областью 72 беспилотника. На фоне атаки БПЛА в аэропорту Пулково ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов. Также 3 июня Санкт-Петербург подвергся атаке украинских беспилотников. Целями противника стали объекты в Кронштадте, а также в Кировском и Красносельском районах города.

Ранее в Госдуме нашли способ полностью прекратить налеты украинских БПЛА на Россию.