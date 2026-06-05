В Финляндии анонсировали создание штаба передовых сил НАТО в Рованиеми

Штаб передовых сухопутных войск НАТО в финском городе Рованиеми начнет свою деятельность 6 июня. Об этом заявили в министерстве обороны Финляндии, пишет ТАСС.

«В начале срока полномочий правительства мы объявили о цели сформировать штаб передовых сухопутных войск НАТО в Финляндии. <...> С тех пор прогресс был быстрым, и завтра штаб передовых сухопутных войск НАТО в Финляндии будет официально создан», — цитирует ведомство министра обороны Антти Хяккянена.

Основу штаба составят 600 военнослужащих из Швеции, также в его формировании примут участие представители Великобритании, Франции, Италии, Дании и Исландии.

В начале мая Германия инициировала масштабное укрепление восточного фланга НАТО, направив в Литву значительное количество военных подразделений. Министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил о создании «45-й танковой бригады», штаб которой уже приступил к своей деятельности в Вильнюсе.

Ранее в МИД заявили о планах НАТО изолировать Калининградскую область.