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Армия

В Финляндии анонсировали создание штаба передовых сил НАТО в Рованиеми

МО Финляндии: штаб передовых сил НАТО в Рованиеми начнет работу 6 июня
Sergei Grits/AP

Штаб передовых сухопутных войск НАТО в финском городе Рованиеми начнет свою деятельность 6 июня. Об этом заявили в министерстве обороны Финляндии, пишет ТАСС.

«В начале срока полномочий правительства мы объявили о цели сформировать штаб передовых сухопутных войск НАТО в Финляндии. <...> С тех пор прогресс был быстрым, и завтра штаб передовых сухопутных войск НАТО в Финляндии будет официально создан», — цитирует ведомство министра обороны Антти Хяккянена.

Основу штаба составят 600 военнослужащих из Швеции, также в его формировании примут участие представители Великобритании, Франции, Италии, Дании и Исландии.

В начале мая Германия инициировала масштабное укрепление восточного фланга НАТО, направив в Литву значительное количество военных подразделений. Министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил о создании «45-й танковой бригады», штаб которой уже приступил к своей деятельности в Вильнюсе.

Ранее в МИД заявили о планах НАТО изолировать Калининградскую область.

 
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