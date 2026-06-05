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Армия

В США над «Зоной 51» заметили объект, похожий на секретный истребитель

TWZ: в небе над «Зоной 51» засняли объект, похожий на секретный самолет F-47
United States Air Force

Над «Зоной 51» — секретной испытательной базой Военно-воздушных сил (ВВС) США в штате Невада — зафиксировали возможный прототип самолета-истребителя шестого поколения F-47. Об этом пишет The War Zone (TWZ).

Издание изучило снятые тепловизионной камерой кадры, появившиеся в сети. На них продемонстрирован летательный аппарат, который по своей форме похож на F-47. Американский истребитель еще публично не был представлен, подробности проекта засекречены.

Предположения о его возможном внешнем виде можно получить из рендеров оборонных компаний США: крыло типа «лямбда», крупные передние горизонтальные стабилизаторы, широкая носовая часть и два двигателя. По данным TWZ, внешне F-47 напоминает экспериментальный самолет X-36, разработанный в 1990-х компанией McDonnell Douglas (в 1997 году поглощена корпорацией Boeing).

Разработка F-47 реализуется в рамках инициативы NGAD (Next-Generation Air Dominance — «Господство в воздухе нового поколения»), которая также включает создание беспилотных спутников, новых двигателей, вооружения, систем радиоэлектронной борьбы и управления боевыми действиями.

Ранее президент США анонсировал начало работы по созданию новейшего истребителя F-47.

 
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