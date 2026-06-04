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Армия

Американские военные экспериментировали с комарами в качестве биологического оружия

DM: отчет Пентагона подтверждает эксперименты США с комарами в качестве биооружия
nechaevkon/Shutterstock/FOTODOM

Документы Пентагона подтверждают, что США экспериментировали с использованием зараженных болезнями комаров в качестве биологического оружия. Об этом сообщает Daily Mail.

Издание ссылается на отчет ведомства, который был рассекречен еще в 1977 году и размещен на сайте Центра технической информации министерства обороны США.

В рамках программы проводились реальные эксперименты по изучению, насколько хорошо комары кусают людей на открытом воздухе в жарких условиях пустыни.

Испытания проводились с сентября по октябрь 1959 года. Их целью являлся сбор данных для оценки комаров как потенциального биологического оружия, которое могло быть применено против вражеских войск или других населенных пунктов.

Аналогичные эксперименты проводили в середине 1950-х годов. В 1955 году в рамках операции Big Buzz якобы было сброшено 300 тысяч зараженных желтой лихорадкой комаров на преимущественно афроамериканский район в городе Саванна в штате Джорджия, чтобы проверить, смогут ли насекомые выжить после сброса над целями. Комары, использованные в этих экспериментах, не были заражены.

До этого в Пентагоне заявили, что ряд стран, включая Россию, продолжают программы по разработке биооружия.

Ранее в Минобороны назвали способ США доставлять инфицированных комаров.

 
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