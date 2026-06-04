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Армия

Военный эксперт объяснил, почему ВСУ не покидают подконтрольную часть Донбасса

Военэксперт Баранец: ВСУ не покидают Донбасс из-за сланцевого газа
Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Несмотря на то, что выход Вооруженных сил Украины (ВСУ) из подконтрольных территорий Донбасса может существенно ускорить завершение конфликта, лидер страны Владимир Зеленский не решается на этот шаг. И дело здесь не только в том, что ему выгодно продолжение боевых действий. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Барнец.

Он напомнил, что в Донбассе находятся крупные залежи сланцевого газа.

«И другой факт, правда, его надо проверить, надо еще проверить, потому что говорят, что Киев вроде бы продал определенную территорию, насыщенную сланцевым газом, одной из крупных зарубежных фирм. Но это надо проверять», — сказал аналитик.

Не стоит также забывать о том, что Зеленский, затягивая конфликт, выполняет поручение Великобритании, добавил Баранец.

2 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что конфликт с Украиной может завершиться до конца дня, если ВСУ покинут территорию российских регионов.

Так он прокомментировал заявление главы офиса президента Украины Кирилла Буданова о том, что Зеленский намерен добиться прекращения боевых действий до зимы.

Ранее Песков высказался о паузе в процессе урегулирования на Украине.

 
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