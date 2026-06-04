Бывший российский срочник рассказал о первых днях СВО

Боец ВС России «Сява» вспомнил, как в начале СВО его отправили в бой под Херсон

Заключивший контракт незадолго до начала специальной военной операции (СВО) бывший срочник с позывным «Сява» в интервью газете «Красная звезда» рассказал о самом начале боевых действий.

По словам военнослужащего, в момент начала СВО он находился на учениях в Крыму. Его подразделению пришел приказ «экипироваться, вооружиться и выдвигаться в направлении Херсона». «Сява» рассказал, что сначала оказался близ Херсонского аэродрома, позже он вместе с сослуживцами разместился «по оврагам и посадкам».

Боец вспоминает, что на тот момент у Вооруженных сил Украины (ВСУ) еще не было большого количества беспилотников. Однако даже те немногие, что имелись, применялись противником эффективно. По словам «Сявы», украинская армия использовала дроны для разведки и обнаружения российских позиций, после чего их обстреливали из всего имевшегося в распоряжении оружия.

«Сява» удостоен медали «За отвагу» и еще нескольких наград. Защитник Отечества служит в артиллерийском подразделении одной из частей 20-й гвардейской мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО) в должности замкомандира взвода управления. Совсем скоро военный отправится на учебу в вуз Минобороны России.

Ранее российский боец рассказал о потерях в первые минуты СВО.