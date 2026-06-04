Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Армия

Бывший российский срочник рассказал о первых днях СВО

Боец ВС России «Сява» вспомнил, как в начале СВО его отправили в бой под Херсон
Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Заключивший контракт незадолго до начала специальной военной операции (СВО) бывший срочник с позывным «Сява» в интервью газете «Красная звезда» рассказал о самом начале боевых действий.

По словам военнослужащего, в момент начала СВО он находился на учениях в Крыму. Его подразделению пришел приказ «экипироваться, вооружиться и выдвигаться в направлении Херсона». «Сява» рассказал, что сначала оказался близ Херсонского аэродрома, позже он вместе с сослуживцами разместился «по оврагам и посадкам».

Боец вспоминает, что на тот момент у Вооруженных сил Украины (ВСУ) еще не было большого количества беспилотников. Однако даже те немногие, что имелись, применялись противником эффективно. По словам «Сявы», украинская армия использовала дроны для разведки и обнаружения российских позиций, после чего их обстреливали из всего имевшегося в распоряжении оружия.

«Сява» удостоен медали «За отвагу» и еще нескольких наград. Защитник Отечества служит в артиллерийском подразделении одной из частей 20-й гвардейской мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО) в должности замкомандира взвода управления. Совсем скоро военный отправится на учебу в вуз Минобороны России.

Ранее российский боец рассказал о потерях в первые минуты СВО.

 
Теперь вы знаете
Жертвы атаки ВСУ на Крым, новая выплата для пенсионеров и «черный взрыв» на Солнце. Что нового к утру 4 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!