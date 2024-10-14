Российский боец рассказал о потерях в первые минуты СВО

Первые потери в рядах Вооруженных сил России случились сразу после пересечения границы Украины в первый день специальной военной операции (СВО). Об этом рассказал ТАСС гвардии старший сержант Дмитрий Кузьмичев.

Кузьмичев отметил, что буквально за день до начала СВО он понял, что «по всей стране будет много горя», и вспомнил, что не успел написать завещание. Его участие в начальном этапе военной кампании прекратилось уже на третий день после ранения и эвакуации на лечение в Москву.

После излечения его направили служить на границу Белгородской области. Военный контракт Кузьмичева завершился незадолго до объявления частичной мобилизации, повестки он не получил и остался «на гражданке».

6 октября сообщалось, что российский военный взял в плен пятерых солдат ВСУ в ходе первого боя на СВО. Осенью 2024 года мужчина подписал контракт с министерством обороны РФ и отправился на фронт пулеметчиком, в первом же бою лишился своего основного оружия, но не растерялся.

Ранее сообщалось, что российский пулеметчик 13 часов удерживал позиции в Херсонской области.